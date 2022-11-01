В Казахстане стартует предзаказ серии премиальных смартфонов HUAWEI nova 10

Модели обеспечивают баланс между производительностью и удобным эргономичным дизайном.

Huawei Device объявляет о выпуске серии HUAWEI nova 10 в Казахстане. Новые стильные смартфоны HUAWEI nova 10, HUAWEI 10 Pro и HUAWEI nova 10 SE отвечают современным, постоянно меняющимся тенденциям среди ориентированной на будущее молодежи. Новое 10 поколение унаследовало дизайн серии HUAWEI nova. В частности, смартфон расширил возможности фронтальной камеры с помощью новых дополнительных функций, что позволяет пользователям выражать себя более уверенно, оставаясь при этом в тренде. Казахстанцы могут сделать предварительный заказ смартфона HUAWEI nova 10 уже с 1 по 9 ноября и получить возможность сэкономить 159 990 тенге.

Ультраширокоугольная камера 60 МП

HUAWEI nova 10 имеет улучшенные фронтальную и основную камеры с интеллектуальными функциями фотосъемки. В отверстии, расположенном в центре верхней части экрана, размещена 60 МП селфи-камера. На тыльной панели расположена тройная камера с основным 50-Мп модулем, 8-Мп датчиком со сверширокугольным объективом, а также сенсором глубины сцены. Ультракамера подбирает оптимальные параметры съемки и обеспечивает достойное качество снимков — четкость, глубину, корректную цветопередачу и детализацию картины. Комфортный экран модели HUAWEI nova 10 с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркость и высокое качество изображения.

Видео блог стал для молодых людей новым способом самовыражения и обмена информацией о своей повседневной жизни, особенно через популярные платформы социальных сетей, ориентированные на видео. Используя мощную систему камер серии HUAWEI nova 10, пользователи могут создавать видео блоги, раскрывающие их самые сокровенные идеи.

Ультратонкий дизайн 6,88 мм

Серия HUAWEI nova 10 получила усовершенствованный оригинальный дизайн Star Orbit Ring и адаптированный новый дизайн Star Orbit Craft, который придает текстуре корпуса гаджета больше мерцания и шелковистость. HUAWEI nova 10 Pro имеет толщину 7,88 мм и весит 191 гр. HUAWEI nova 10 еще тоньше и легче — его толщина составляет 6,88 мм, а вес — 168 гр. Обе модели обеспечивают баланс между производительностью и удобным эргономичным дизайном.

Помимо этого, смартфоны серии HUAWEI nova 10 порадуют пользователей высокой производительностью. Восьмиядерный процессор Snapdragon 778G 4G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 642L и OLED-экран позволят смотреть видео FHD-качества, получать удовольствия от онлайн-игр, наслаждаться качественной картинкой. Батарея емкостью от 4000 мА/ч, поддерживающая быструю зарядку с мощностью от 66 Вт, обеспечивает работу смартфона в течение всего дня.

Для более эффективной связи серия HUAWEI nova 10 поддерживает Wi-Fi 6 Enhancement и модуляцию 4K QAM, что обеспечивает более высокую скорость загрузки и выгрузки с теоретической пиковой скоростью до 3,2 Гбит/с, предлагая сверхбыструю, плавную загрузку и быстрый обмен информацией.

Смартфоны будут представлены в различных цветах. Для HUAWEI nova 10 и HUAWEI nova 10 Pro это сияющий черный и мерцающий серебристый, а HUAWEI nova 10 SE будет также доступен в мятно-зеленом.

Сделать предзаказ смартфонов серии HUAWEI nova 10 можно на сайте партнеров компании: Мечта, Sulpak, Technodom и в официальном онлайн магазине Huawei Official Store на Kaspi.kz.