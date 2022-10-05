Казахстан меняет телефонный код

Багдат Мусин назвал сроки внедрения трехзначного кода.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что в Казахстане телефонный код сменится до конца этого года. Министр подчеркнул, что смена телефонного кода не связана с геополитической ситуацией в мире, передает Sputnik.

«Никто ничего забирать не будет, я несколько раз высказывал позицию свою. Код +7 мы делим с несколькими странами. И мной была выдвинута позиция о том, что у Казахстана должен быть свой код. Это не связано ни с какими геополитическими ситуациями, это была моя позиция еще на 2020 год, когда я только пришел в министерство», — заявил глава минцифровизации.

Багдат Мусин сообщил, что сейчас Казахстан делит код +7 с Россией. От республики была подана заявка в международный союз электросвязи ITU для получения отдельного индивидуального кода.

«Казахстанский код был присвоен, мы определенные работы проводили, и до конца года будут объявлены детали», — сказал министр.

Ранее минцифры заявляло о планах перевести Казахстан на новый национальный код +997 с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.