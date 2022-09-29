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Более 870 млн электронных счетов-фактур выписано в РК

За три месяца количество транзакций в СМП достигло 18 тысяч

Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка РК представил итоги работы Системы Мгновенных Платежей.

29 сентября 2022 17:30, Profit.kz
Рубрики: Общество

Проект СМП стартовал в Казахстане 20 июня. Система Мгновенных Платежей позволяет совершать переводы по номеру телефона и платежи по QR-коду между участниками платежного рынка (банки второго уровня и платежные организации) на территории Казахстана.

На сегодняшний день участниками Системы является 7 банков:

— АО «Евразийский банк»
— АО «First Heartland Jusan Bank»
— АО «Казпочта»
— АО «Bereke Bank»
— АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
— АО «ForteBank»
— АО «Банк ЦентрКредит»

За три месяца количество транзакций в СМП достигло 18 тысяч, объем транзакций превысил 1,6 миллиарда тенге.

В настоящее время ведется активная работа по подключению остальных участников платежного рынка. Ожидается, что это произойдет до конца текущего года. По мере подключения новых участников проект СМП для населения и бизнеса будет развиваться.

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