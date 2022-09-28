В Алматы прошел нефтегазовый саммит

На нем обсудили преимущества мобильных решений в организации работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Международный нефтегазовый IT-саммит в Алматы — дискуссионная площадка, которая помогает бизнесу определиться со стратегией развития компаний нефтегазового сектора, внедрением новых технологий, закупкой оборудования и заключением партнерских соглашений.

Многие руководители компаний нефтегазового сектора РК видят преимущества IT-решений в возможности действовать на опережение, оптимизируя свои бизнес-процессы и повышая безопасность, а также мониторить ситуацию на промышленных участках, где расположено большое количество специализированного оборудования в режиме 24/7. IT-компания LeverX Group во время презентации рассказала, как можно эффективно сократить внеплановые простои оборудования за счет использования мобильных решений SAP для технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО).

Модули ТОРО SAP позволяют автоматизировать управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на предприятии, оптимально распределив сроки технического обслуживания и финансовые ресурсы, выделяемые на эти цели. Внедрение модуля SAP ТОРО позволяет планировать предупредительное ТО и ремонт оборудования, автоматически создавать сообщения и заказы ТОРО на основе измерений и показаний счетчиков, хранить историю техобслуживания для анализа данных по расходу запчастей, автоматически списывать расходные материалы и блоки, подлежащие замене, организовать электронный документооборот и многое другое.

«Мобильное ТОРО позволяет специалистам компаний получать доступ к данным о техническом обслуживании, а также дает возможность управлять процессами онлайн, оффлайн и даже при нестабильной связи. Для решения поставленных задач в программе задаются единицы оборудования, технические рабочие места, спецификация и технологические карты ТОРО, что упорядочивает и структурирует каталог оборудования, места нахождения, а также процессы обслуживания. Применение мобильных приложений на устройствах с iOS и Android и поддержка от SAP предоставляет возможность более безопасной, продуктивной и независимой работы на объектах нефтегазового комплекса. Таким образом, управлять основными производственными процессами в любом месте нахождения оборудования теперь стало еще проще», — отметил руководитель проектов LeverX Group Сергей Марьин.