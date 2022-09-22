Мероприятие организовано Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией и предназначено в первую очередь для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии различных направлений.

Сегодня, 22 сентября, в Алматы впервые в Казахстане проходит конференция Digital Wave. На конференции топ-персоны рекламно-медийной и маркетинговой сфер, представляющие рекламные агентства, digital сейлз-хаусы, digital-платформы и сервисы, а также компании, активно использующие digital-коммуникации, обсудят актуальные вопросы и вызовы рынка, а также расскажут о технологиях в постоянно трансформирующейся digital-среде.

Программа мероприятия

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