Digital bridge-2022: более 100 проектов примут участие в Аллее стартапов

Они смогут презентовать себя, рассказать о своих достижениях и возможностях.

Более 100 проектов смогут принять участие в Аллее стартапов в рамках международного форума Digital bridge-2022, который пройдет в столице 28–29 сентября. Для стартапов это станет уникальной возможностью повысить узнаваемость своих проектов и найти инвесторов.

«Нынешний форум Digital bridge будет отличаться своими масштабами и насыщенной программой. Форум соберет на своей площадке рекордное количество инновационных стартапов, для них будет организована специальная Аллея, где они смогут презентовать себя, рассказать о своих достижениях и возможностях, повысить интерес к проекту. В форуме примут участие крупнейшие венчурные фонды Центральной Азии и не только, представители стартапов, единорогов, СМИ, государства, IТ-комьюнити. Это позволит масштабно заявить о себе, а главное, заключить взаимовыгодное сотрудничество и привлечь инвестиции», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

Презентовать свои проекты на Аллее смогут стартапы в стадии MVP, PMF Scale в сфере edutech, health tech, fintech, IoT, AR/VR, big data, e-commerce, AI, agritech, cybersecurity и gamedev. Вопросы по размещению на Аллее и печати информационных стендов о проектах организаторы Форума берут на себя. Кроме того, по итогам предусмотрено награждение ценными призами шести лучших проектов.

Заявки для участия в Аллее стартапов принимаются до 16 сентября по ссылке.

Отметим, Международный форум Digital Bridge — крупнейшее мероприятие в Казахстане в сфере IT, которое проводится ежегодно с участием Главы государства. Организаторы — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата города Нур-Султан и международного технопарка IT-стартапов Astana hub.