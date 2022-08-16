Минцифры Кыргызстана предложило приравнять статус цифровых документов к бумажным

Сейчас в сервисе цифровых документов представлено пять их видов.

Министерство цифрового развития Кыргызстана предлагает приравнять статус электронных цифровых документов к обычному аналогу. Проект соответствующего закона вынесен на общественное обсуждение, передает Sputnik.

Сейчас в тестовом режиме доступны паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, пенсионное удостоверение, сертификат о вакцинации.

«Основное преимущество цифровой версии документов граждан — это удобство использования и экономия времени», — отметили в министерстве.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

— получить облачную электронную цифровую подпись в ЦОНе (бесплатно);

— скачать приложение «Тундук» в App Store или Play Market;

— авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной ЭЦП;

— в приложении перейти в раздел «Цифровые документы»;

— выбрать документ и поделиться;

— продиктовать ПИН и короткий код, которые появятся на экране телефона.

Цифровой документ имеет повышенную безопасность, заверили в ведомстве.