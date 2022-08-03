Багдат Мусин посетил область Жетысу

МЦРИАП готово к реализации совместных проектов с регионом по направлению подготовки IT-специалистов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел встречу с населением области Жетысу, в рамках которой рассказал о деятельности и проектах ведомства.

Совместно в вице-министром здравоохранения Бейбутом Есенбаевым Багдат Мусин посетил Коксускую центральную районную больницу, расположенную в селе Балпык-Би. Во время посещения они ознакомились с информационными системами, используемыми врачами. Медицинский персонал поделился своими впечатлениями от использования текущих информационных систем и озвучил собственные идеи по осуществлению работы.

«Современные приложения должны заботиться о пациенте, присылать ему напоминания, уведомлять о состоянии здоровья и прочее. Сегодня почти каждый человек знает, как пользоваться смартфонами, и казахстанцам будет удобно использовать свой девайс для получения необходимых личных данных, касающихся здоровья. Министерству здравоохранения нужно взять на контроль вопрос реализации», — сказал министр.

После посещения больницы глава МЦРИАП ознакомился с работой местного ЦОНа, там же провел прием граждан. В ходе встречи с населением Багдат Мусин рассказал о новых возможностях для населения и будущих поколений, которые станут жить в новой цифровой реальности. В частности, речь шла об изменениях в законе, которые были приняты в этом году.

«Буквально в этом месяце Глава государства подписал закон, благодаря которому теперь электронные документы можно использовать наравне с бумажными. Помимо этого, все компании и госструктуры, у которых есть интеграция с электронным правительством, не имеют права запрашивать бумажные справки у клиентов», — напомнил Багдат Мусин.

Кроме того, он сообщил, что для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, откроются цифровые точки доступа к госуслугам на базе АО «Казпочта». Теперь сельские жители, не имеющие компьютера или доступа в интернет, смогут получать услуги, отправлять электронные обращения в государственные органы, не выезжая для этого в районные центры или города.

Важной темой встречи стало также обсуждение с жителями предоставления качественной связи и интернета. На встрече присутствовали представители комитета телекоммуникаций и операторов связи, которые ответили на вопросы и пообещали решить озвученные проблемы.

Также министром были представлены результаты космического мониторинга по рациональному использованию земельных ресурсов. За I полугодие 2022 года на территории Жетысуской области выявлены неиспользуемые пахотные угодья на площади 21 224,6 га, нецелевое использование пахотных угодий на площади 6 973 га. Кроме того, по территории Жетысуской области РК выявлено 134 несанкционированных объекта отходов, 22 санкционированных полигона захоронения отходов, 14 из которых нарушают установленные границы, 44 места незаконной добычи полезных ископаемых из них 4 исторические с изменениями площади и 40 исторических без изменения площади.

В завершение рабочей поездки Багдат Мусин встретился с акимом Жетысуской области Бейбитом Исабаевым. Они обсудили актуальные вопросы по развитию региона в сфере цифровизации. Министр отметил, что МЦРИАП готово к реализации совместных проектов с регионом Жетысу по направлениям подготовки IT-специалистов, формирования единой информационной базы государственных учреждений региона, космического мониторинга.