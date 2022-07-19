Казахстан и Таджикистан подписали договор о предоставлении услуг космической связи

Посредством ресурсов Кazsat-3 в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны.

АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и ООО «Исател» (Таджикистан) подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата «Кazsat-3». В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны.

Договор скрепили подписями заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов и директор ООО «Исател» Умед Тагоев. Компания ООО «Исател» — дочернее предприятие ОАО «Телерадиоком», оператор связи на территории Таджикистана. Имеет собственный телепорт и станцию управления сетями в Душанбе, обеспечивает доступ к сети интернет как для государственных органов, так и для частных компаний.

«Выход на международный рынок — одна из важных задач АО „РЦКС“, национального оператора космической связи РК, эксплуатирующего космическую систему „Kazsat“ в составе двух спутников связи и наземных комплексов управления. Спутниковая система связи Казахстана полностью обеспечивает потребности страны в услугах связи, АО „РЦКС“ также поставляет продукцию космической связи Республике Кыргызстан. Задача по увеличению экспорта услуг цифровой отрасли была отмечена Президентом страны в послании народу Казахстана как одна из составляющих развития экономики государства. Подписание нового международного договора в сфере космической связи является результатом профессиональной работы команды АО „РЦКС“ и открывает новые перспективы сотрудничества между Республикой Казахстан и Таджикистаном», — отметили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и