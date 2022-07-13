«Казахтелеком» развивает рынок облачных технологий

Оператор подписал меморандум о сотрудничестве с ООО «ИТ-ГРАД 1 Клауд».

Дочерняя компания МТС — один из ведущих поставщиков цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов в России. Документ дает возможность телеком-оператору развивать рынок облачных услуг на базе cloud-экспертизы МТС и собственной инфраструктуры. Главной целью подписанного документа является совмещение опыта и технических ресурсов «Казахтелекома» с инновационными технологиями российского сервис-провайдера, а также объединение ресурсов двух компаний — собственных каналов связи, мощностей центров обработки данных, ИТ-инфраструктуры, экспертизы в разработке и запуске облачных продуктов и услуг, каналов продаж cloud-решений и компетенций по развитию национальных ИТ-маркетплейсов.

«Сейчас на базе ресурсов ЦОД „Казахтелеком“ реализует облачные услуги по нескольким видам решений: IaaS (инфраструктура как сервис), услуги SaaS (софт или программное обеспечение как сервис) и услуги PaaS (платформы как сервис). В настоящее время рынок диктует свои требования и показывает высокую потребность в масштабируемых ресурсах для более быстрого перехода к цифровым форматам, оперативных решений и больших ресурсных мощностей. Поэтому партнерство с одним из лидеров развития облачных технологий в России даст новый импульс для расширения линейки облачных сервисов и цифровых проектов. Эти решения позволят корпоративным клиентам „Казахтелекома“ повысить производительность и эффективность работы, а также сэкономить на приобретении программного и аппаратного обеспечения, а также лицензий», — отметил генеральный директор Дивизиона информационных технологий — филиала АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.

Кроме того, как отмечают в «Казахтелекоме», на следующем этапе сотрудничества в рамках меморандума планируется расширение взаимодействия в сегменте В2О (business to operator, рынок межоператорских услуг связи). Первые бизнес-проекты партнеры планируют запустить уже в текущем году.

«Для нас партнерство с лидером телекоммуникаций в Казахстане — своевременный шаг в развитии международного бизнеса. Многие наши В2В-клиенты открывают представительства и подразделения в соседних странах. Спрос на облачные услуги на местах очевидно растет, а предложений в некоторых сегментах недостаточно. В частности, это self-сервисы, позволяющие в два клика заказать нужную конфигурацию виртуальной инфраструктуры. Надеемся, что сотрудничество откроет нам с партнером новые бизнес-возможности. Мы рассчитываем получить широкий канал продаж и пополнить продуктовый портфель оператора востребованными у местных компаний cloud-сервисами. В настоящее время мы обсуждаем детали коммерческого взаимодействия», — рассказала генеральный директор «ИТ-ГРАД» Ирина Харченко.

Отметим, МТС считается крупнейшим телекоммуникационным оператором и провайдером цифровых услуг в России. Облачный бизнес компании включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, дата-центры и телеком-сервисы. Сейчас в облачный бизнес МТС входят собственный сервис-провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», платформа для малого и среднего бизнеса 1cloud.

Вместе с тем, сегодня «Казахтелеком» обладает самой крупной в стране сетью из 26 дата-центров и уже предоставляет такие облачные решения для бизнеса как аренда виртуальных серверов и виртуальных дата-центров, облачный вебинар, облачная ВКС, Firewall, Anti-DDoS, антивирусное программное обеспечение, а также виртуальный хостинг, доменные имена, интеллектуальную телефонию. Услуги, реализованные на базе дата-центров компании, позволяют развернуть проект любой сложности для государственных и банковских структур, а также представителей крупного бизнеса. Сегодня дата центры оператора выбирают госкомпании, крупный отечественный и иностранный бизнес. В ЦОД «Казахтелекома» расположена инфраструктура таких гигантов, как Google, Facebook, Akamai, Youtube, Megogo, Wargaming и т. д.