Эффективность камер «Сергек» обсудили в МВД

Все штрафы, наложенные за выявляемые систьемой нарушения, поступают в местный бюджет.

Глава МВД Марат Ахметжанов встретился с представителями компании «Сергек». Стороны обсудили вопросы дорожной безопасности и эффективность камер видеофиксации при выявлении нарушений правил дорожного движения и раскрытии различных преступлений.

Проблема безопасности дорожного движения является одной из самых важных и актуальных в настоящее время. Увеличивается число транспортных средств, повышаются их скоростные характеристики, возрастает интенсивность движения на дорогах. Ежегодно в стране из-за нарушений правил дорожного движения в ДТП гибнет более двух тысяч человек и порядка 18 тысяч граждан получают травмы. Собравшиеся обсудили пути решения данной проблемы, изучили эффективность устанавливаемых камер.

«„Сергек“ очень много нарушений фиксирует, коррупционные составляющие он минимизирует. Например, в Шымкенте по сравнению с прошлым периодом благодаря установке камер выросло число зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Думаю, хорошее плодотворное сотрудничество органов внутренних дел и компании „Сергек“ будет служить на благо нашего общества», — сказал Марат Ахметжанов.

Как отметил министр, в третьем мегаполисе страны в том числе благодаря камерам «Сергек» уровень смертности на дорогах сократился в два раза.

Система «Сергек» имеет такие особенности, как оптическое определение скорости, поиск машин, беспроводная широкополосная и оптоволоконная передача данных, круглосуточное видеонаблюдение, хранение и аналитика видеопотока, обнаружение правонарушений, интеграция с другими камерами и государственными системами. Благодаря проводимой работе и с помощью камер удалось значительно снизить смертность в ДТП и преступность в общественных местах.

По словам директора «Sergek Development» Кайрата Ахметова, система запущена в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Туркестан, Тараз, Семей и Усть-Каменогорск, и в дальнейшем планируется увеличение числа камер видеофиксации по стране.

Стоит отметить, что все штрафы, наложенные за выявляемые «Сергеком» нарушения, поступают в местный бюджет. Солидарная ответственность полиции, местных исполнительных органов и общественности по установке систем видеонаблюдения и видеофиксации нарушений правил дорожного движения повысит безопасность граждан.