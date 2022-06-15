В РК запустили информсистему по учету нефти и газового конденсата

К ИСУН уже подключено нефтедобывающих организаций.

Информационная система учета нефти и газового конденсата (ИСУН) введена в промышленную эксплуатацию. К системе уже подключено 25 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортные компании и 3 нефтеперерабатывающих завода. Ведется работа по подключению оставшихся добывающих компаний, передает Учет.kz.

Работы по созданию и внедрению информационной системы проведены под руководством Министерства энергетики РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» и национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Информационная система автоматизирует сбор данных с приборов учета на этапах подготовки, переработки и транспортировки нефти. Передача данных осуществляется в автоматическом режиме.

Ключевые показатели внедрения ИСУН:

— поддержка принятия управленческих решений на государственном уровне на основе оперативных данных;

— прогнозирование оборота сырой нефти и газового конденсата;

— автоматическое формирование отчетов на основе полученных данных с приборов учета.

Кроме того, автоматический сбор данных с приборов учета позволит недропользователям сократить расходы на сдачу ежедневной отчетности в ручном режиме, а также минимизировать риски некорректного ввода данных ввиду исключения человеческого фактора.