В 2021 году количество телефонов с поддержкой 5G выросло на 60%

Компании выпускают, либо анонсируют производство новых моделей.

На рынке, наконец, начинает наблюдаться значительное увеличение количества телефонов с поддержкой 5G. Согласно анализу MoneyTransfers, число таких телефонов выросло с 251 до 401 в 2021 году — рост на 60%.

Аналитики отмечают, что это является хорошей новостью как для потребителей, так и для операторов и говорит о том, что мы ближе, чем когда-либо, к внедрению телефонии 5G. Рост проникновения 5G-смартфонов также указывает на растущий спрос на мобильные услуги следующего поколения, предлагающие более быструю и надежную связь.

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы количество телефонов с поддержкой 5G вырастет. Компании либо выпускают, либо анонсируют производство новых моделей. Кроме того, технология, лежащая в основе этих устройств, улучшилась с момента их первоначального выпуска. Поэтому неудивительно, что продажи быстро растут», — говорит Джонатан Мерри, генеральный директор MoneyTransfers.

Технология 5G появилась на рынке в 2019 году. С тех пор телекоммуникационные компании модернизировали свои сети и предоставили устройства для удовлетворения растущего спроса пользователей. Анализ рынка показывает, что к 2025 году эта технология привлечет более трех миллиардов подписчиков.

Согласно исследованию Viavi Solutions, около 2000 городов в 72 странах имеют возможность подключения 5G. Китай возглавляет десятку лидирующих стран с наибольшим количеством сайтов, готовых к 5G — здесь технология уже развернута в 356 городах. США занимают второе место с 296 городами, а Филиппины замыкают тройку лидеров — 5G запущенна в ​​98 городах.