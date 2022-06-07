Коммерческие потребители и майнеры будут платить за газ дороже

Министерство энергетики совместно с АО «НК «QazaqGaz» прорабатывает вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей.

Как заявил в ходе правительственного часа в мажилисе министр энергетики Болат Акчулаков, для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен. В этой связи министерством совместно с АО «НК „QazaqGaz“» прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей — крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, передает Kazpravda.kz.

Болат Акчулаков почеркнул, что эта мера позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально-уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки Национального оператора.