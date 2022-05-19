Кнопкой SOS оборудуют казахстанские поезда

В новых составах уже можно встретить кнопку для вызова помощи в экстренных ситуациях, в будущем такой системой хотят оснастить как можно больше транспортных средств

Национальный перевозчик «Казахстан темир жолы» планирует внедрить кнопку SOS в вагонах своих поездов. Об этом рассказала директор департамента по сервису АО «Пассажирские перевозки» Ботагоз Акимова, передает Sputnik.

«Буквально в прошлом году мы закладывали условие, чтобы в новых вагонах у нас была предусмотрена кнопка SOS. Кнопка, по которой пассажир может немедленно вызвать проводника в свое купе. В этом направлении компания работает», — рассказала она.

В случае возникновения конфликта проводник на ближайшей станции должен сообщить об этом правоохранителям, если в поезде нет представителя департамента полиции на транспорте. Пассажиры, оказавшиеся в такой ситуации, имеют право незамедлительно обратиться к проводнику вагона, а тот, в свою очередь, должен сообщить начальнику поезда, который позвонит на ближайшую станцию и сообщит о проблеме.