84% всех безналичных платежей в РК совершаются онлайн

Рынок приближается к точке насыщения.

Платежный рынок Казахстана продолжает активно развиваться, хотя темпы прироста безналичных оплат сократились с трехзначных чисел до двухзначных. Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается относительно высокий рост объема наличных денег в обращении (+9,5% г/г), что может быть обусловлено реакцией населения на трагические события января, негативным геополитическим фоном и высокой долей теневой экономики. Такие выводы содержатся в обзоре статистики по безналичным карточным операциям за I квартал 2022 года, представленном аналитическим центром АФК.

«В условиях активного развития экосистем банков и предложения товаров в рассрочку наблюдается сокращение количества кредитных карт (-1,2 млн ед. г/г). Отчасти этот эффект объясняется потребительским восприятием цен на товары в рассрочку как справедливых и не отличающихся от цен на товары без рассрочки. Наблюдаемое изменение ландшафта банковского сектора может оказать соответствующее влияние на общее количество карт в обращении (преимущественно, дебетных) и нейтральное — на проникновение безналичных транзакций», — отмечают аналитики.

В региональном разрезе по-прежнему сохраняется высокий «цифровой разрыв» в безналичной оплате. Соответственно, основной потенциал роста сохраняется в регионах с меньшей долей безналичных транзакций. Сужение этого разрыва теоретически возможно при внедрении третьей формы денег — цифрового тенге, который, по планам разработчиков, даст возможность оплат без подключения к интернету.

В качестве резюме в обзоре представлены следующие выводы:

— Темпы роста безналичных транзакций в РК замедляются, что может свидетельствовать о приближении рынка к точке насыщения. Так, прирост безналичных транзакций в первом квартале текущего года составил 52% (г/г), тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель достиг 124%.

— В абсолютном выражении объем безналичных транзакций в первом квартале вырос до 19,1 трлн тенге, в сравнении с 12,5 трлн тенге годом ранее. На этом фоне доля безналичных операций по стране увеличилась с 74,3% до 80,9% (г/г). В разрезе регионов наблюдается серьезный «цифровой разрыв»: в г. Алматы доля таких операций составляет 90%, а в СКО и ВКО — в диапазоне 63–67%.

— Львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет- и мобильный банкинг — 84,2% или 16,1 трлн тенге (81,9% или 10,2 трлн тенге за 3М21г).

— Разнонаправленная динамика наблюдается в количестве дебетных (+19%, до 44,9 млн) и кредитных карт в обращении (−10%, до 10,9 млн). Соответственно, количество дебетных карт в обращении на 100 жителей страны выросло до 234 с 201 годом ранее, а кредитных — сократилось до 57 с 64 годом ранее. Уменьшение количества кредитных карт может быть обусловлено активным развитием экосистем и предложением рассрочек крупными игроками.

— Единственным регионом, где сохранилась популярность кредитных карт, стал г. Алматы (+1,5 млн карт г/г), что может быть обусловлено высокой вариативностью предложений кредитных карт, а также уровнем финансовой грамотности.