Новый функционал «Сергек» заработал в Алматы

За сутки выписано штрафов на 12 млн тенге.

В системе «Сергек» заработал новый функционал «Қорғау Сергек», с помощью которого выявляются автомашины с подложными номерами. За минувшие сутки комплекс вычислил на дорогах города 11 автолюбителей, которые использовали подложные номера. Они допустили 790 правонарушений на общую сумму более 12 миллионов тенге, передает Sputnik.

«Продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Манап Саттаров.

Он отметил, что указанные автомашины водворены на специальную штрафную стоянку. В том числе гражданин А. 1992 года рождения, который нарушил правила дорожного движения 92 раза. Сумма штрафа составила 1,54 млн тенге. Также задержаны водители двух автомашин, незаконно использующие специальные светозвуковые и громкоговорящие сигналы. От управления транспортным средством отстранено семь пьяных водителей.

«Система „Қорғау Сергек“ в пилотном режиме используется с ноября 2021 года. С начала года за использование подложных государственных номеров (статья 590 часть 3,4 Кодекса об административных правонарушениях) задержан и привлечен к административной ответственности 171 водитель. Транспортные средства помещены на штрафстоянку», — резюмировал Саттаров.