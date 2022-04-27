OCS Distribution снова выходит в Казахстан

В планах OCS – наращивание компетенций казахстанского офиса, тиражирование лучших практик ведения бизнеса.

Компания OCS Distribution объявляет об открытии офиса в РК. Как заявили в компании, этот шаг является частью стратегии по расширению присутствия в регионах ЕАЭС и СНГ, а также продолжению бизнес-отношений с технологическими партнерами. Многие вендоры и дилеры, являющиеся многолетними партнерами OCS по бизнесу, активно развивают свою деятельность и в странах СНГ. С выходом на рынок Казахстана дистрибьютор готов предоставить им знания, сервисы, логистику, инфраструктуру и финансирование для дальнейшей успешной совместной работы.

На решение об открытии офиса в Казахстане повлияли такие факторы, как удачное географическое расположение и соседство с крупнейшими странами мира, развитая финансовая и банковская система, активная цифровизация экономики, благоприятная бизнес-среда.

«В Казахстане реализуется большое количество государственных программ, направленных на развитие IT-инфраструктуры страны — „Информационный Казахстан-2020“, программа по развитию образования. Активно развиваются вертикальные рынки — банки, телеком, транспорт, добывающая и перерабатывающая отрасль. Все это дает возможности для активного развития всех игроков IT-рынка республики», — отметили в OCS Distribution.

В настоящее время команда уже готова приступить к работе. Основные задачи регионального офиса — развитие отношений с IT-компаниями и продвижение спектра продукции OCS-Казахстан. Партнерский канал OCS Distribution — это компании, работающие с конечным потребителем: системные интеграторы, корпоративные поставщики, универсальные реселлеры, розничные компании. Партнерам OCS в Казахстане будет интересен ассортимент, предназначенный как для корпоративных поставок, так и для розничного канала — продукты информационных технологий и бытовая техника/электроника.

Отметим, что OCS Distribution уже открывала офис в Казахстане, заявляя об амбициозных планах, однако впоследствии он был закрыт.