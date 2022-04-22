Центр учета ставок казино создадут в Казахстане

В правительстве прошло совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, предает Sputnik.

Вице-премьер Ералы Тугжанов отметил, что легкодоступность и широкое распространение сайтов онлайн-казино — основные причины вовлеченности населения в азартные игры. У государственных органов отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино. Тугжанов указал, что центр учета ставок должен быть создан на базе министерства культуры и спорта.

По итогам совещания Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В частности:

— разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;

— создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;

— провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;

— обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;

— установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;

— установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;

— установить ответственность за организацию интернет-казино;

— разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.