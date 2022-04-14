Операторов мобильной связи за год оштрафовали на 132 миллиона тенге

Готовимся к росту цен на мобильный интернет? На фоне увеличения скорости интернета и расширения сети усиливается и давление на операторов.

Количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к высокоскоростному широкополосному интернету, растет седьмой год подряд. Как сообщает Finprom.kz, к началу текущей весны оно составило 17,3 млн — на 9,2% больше по сравнению с итогами февраля 2021 года. При этом медианная скорость мобильного интернета в Казахстане выросла за год на 63,4% (Speedtest Global Index), достигнув в феврале текущего года 19,64 Мбит/сек. Для сравнения: в мире медианная скорость мобильного интернета выросла на 40,6%.

Несмотря на то, что по площади Казахстан занимает девятое место в мире, в республике растет не только медианная скорость мобильного интернета, но и плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к высокоскоростному широкополосному интернету: показатель уже увеличился до 91 на 100 человек населения. Для справки: в феврале прошлого года в РК насчитывалось 84 абонента на 100 человек, а до пандемии — лишь 79 абонентов на 100 человек.

Подобная ситуация обеспечена рекордными капитальными вложениями в сфере мобильной связи. Из трех мобильных операторов в РК информация по капитальным расходам представлена у Beeline и Kcell: 57,7 млрд тг и 38,1 млрд тг соответственно за январь–декабрь 2021 года.

Расширение сети на столь обширной площади требует колоссальных расходов — в основном на строительство дополнительных станций и увеличение зоны покрытия, а также для компенсации повышенного потребления интернет-трафика. К слову, оборудование для этих целей не производится в РК, и его стоимость напрямую привязана к иностранной валюте, а нестабильность курса тенге в последние годы и не только — общеизвестный факт. Так, к примеру, официальный курс доллара США в среднем за март текущего года составил 497,2 тг — на 14,4% выше, чем в прошлом месяце, и сразу на 18,3% — по сравнению с мартом 2021-го. К сожалению, это далеко не первое резкое падение тенге, особенно в последние годы.

Увеличение объема капитальных затрат операторов в последние годы закономерно: в 2021 году была в разгаре реализация проекта общеказахстанского масштаба «250+», которая обеспечила высокоскоростным интернетом отдаленные села в регионах. Ранее первый год пандемии COVID-19 — 2020-й — в принципе стал прорывным в сфере информации и связи для всего мира. В частности, в РК колоссальный рост нагрузки на сеть сопровождался улучшением качества предоставляемых услуг. При этом в Казахстане, как уже отмечалось, фиксировались одни из самых низких в мире цен на мобильный интернет.

В то же время увеличение потребления интернет-трафика на одного пользователя в Казахстане, как и во всем мире, буквально взлетело. Так, к примеру, в сети Beeline Казахстан объем трафика данных на одного пользователя за 2021 год вырос на треть. В четвертом квартале 2021 года, по данным оператора, объем потребляемого трафика достиг 14,1 Гб на одного пользователя — на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. У Kcell рост в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го составил 18,3%, до 11,6 Гб на одного пользователя.

Увеличение объема трафика к концу 2022 года нагрузит сеть до такой степени, что придется компенсировать падение скорости мобильного интернета на 4 Мбит/сек. По расчетам экспертов, увеличение скорости интернета на 1 Мбит/сек может потребовать повышения тарифа для конечного клиента на 1 тыс. тг. То есть только чтобы сохранить нынешнюю скорость интернета, к концу года уже было бы необходимо поднять тариф для клиента на 4 тыс. тг.

При этом просто сохранения текущего уровня скорости мобильного интернета, уже требующего от операторов серьезных дополнительных затрат, судя по всему, будет недостаточно. Речь о требованиях к мобильным операторам, которые не всегда выполнимы физически: для 3G минимальный порог скорости составляет 1 Мбит/с, для 4G — 5 Мбит/с. При этом никакие реально действующие на скорость факторы не учитываются, будь то скачок/отключение электроэнергии, погодные условия, физическая миграция абонентов и т. д.

По данным МЦРИАП, за 2021 год было проведено 562 проверки качества связи, по итогам которых операторов связи оштрафовали на 132 млн тг. Более того, в этом году планируется увеличить сумму штрафа за предоставление некачественной связи в 10 раз, до 1500 МРП.