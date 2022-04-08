Казахстанцы не смогут запретить установку антенн сотовых операторов на крышах ЖК

Соответствующие поправки в закон хотят внести в текущем году.

В Казахстане планируют лишить жителей домов возможности отказывать сотовым операторам устанавливать свои антенны на крышах ЖК. Соответствующие поправки в закон хотят внести в текущем году, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Министр напомнил, что в столице были случаи, когда жители отдельных жилых комплексов и элитных городков отказывались от установки базовой станции, опасаясь повышенного излучения антенн, передает Sputnik.

«По базовым станциям у нас есть проблема, что жители не хотят их установки. А у нас закон такой, что если часть жителей против, то операторы вынуждены отступать и демонтировать станции. Операторы просят сейчас внести такую норму в законодательство, ее мы прорабатываем, с депутатами будем советоваться и потом будем соответствующий законопроект вносить», — сказал министр в кулуарах мажилиса.

Мусин проинформировал, что в этом году планируют внести ряд изменений в области связи, которые будут влиять на качество телекоммуникационных услуг, изменение скорости, а также стимулирование сотовых операторов улучшать качество связи в селах и пригороде. Поправки, по словам министра, будут приняты в течение этого года при условии одобрения парламентом.