Таможенники Казахстана и Китая планируют работать через «Единое окно»

Принимаемые меры по обмену опытом в области таможенного администрирования играют важнейшую роль в сохранении и развитии сотрудничества между службами РК и КНР.

30 марта 2022 года по инициативе китайской стороны в режиме видео-конференц-связи состоялись переговоры руководителя Управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Е. Кожабергенова с заместителем генерального директора Национального офиса администрации портов Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Ван Ке. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в рамках развития «Единого окна» между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики, передает Учет.kz.

Руководитель Управления таможенных операций Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Шаимов ознакомил делегатов китайской стороны с развитием информационной системы «Единое окно» для импортно-экспортных операций. Сообщил, что благодаря «Единому окну» повышается прозрачность действий таможенных и других государственных органов, исключается человеческий фактор при принятии решений. Е. Кожабергенов отметил, что благодаря внедрению «Единого окна» участникам ВЭД не приходится ходить по различным инстанциям для сбора документов и разрешений. Процессы таможенных процедур ускоряются.

Ван Ке предложил казахстанской стороне рассмотреть возможные направления сотрудничества в рамках китайской инициативы «Умная таможня, умная граница, умная связь» и способствовать обмену опытом применения «единого окна». Стороны согласились, что принимаемые меры по обмену опытом в области таможенного администрирования играют важнейшую роль в сохранении и развитии сотрудничества между службами РК и КНР. По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что таможенное сотрудничество между странами продолжит строиться на дружеской основе, а принятые решения будут способствовать повышению эффективности всестороннего взаимодействия.