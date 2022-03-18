Грузовик с оборудованием для майнинга на 80 млн тенге задержали на границе с Россией

Обнаружить транспорт с таким содержимым удалось пограничникам Актюбинской области.

Пограничники в Актюбинской области задержали автотранспорт марки DAF на выезде из Казахстана в Российскую Федерацию, в котором обнаружили оборудование для майнинга Avalon. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности, передает Sputnik.

«В ходе досмотра транспортного средства обнаружено оборудование для майнинга Avalon с кабелями питания в количестве 813 коробок без сопроводительных документов. По предварительной оценке, стоимость задержанного груза составляет около 80 млн тенге», — заявили в КНБ.

Вся техника передана в департамент экономических расследований по Актюбинской области для принятия процессуального решения.