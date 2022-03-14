Соцсеть ВКонтакте позволит перенести данные из Instagram

Сейчас можно сохранить только фотографии, однако позже станет доступен перенос видео и Reels.

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске сервиса Inastagram Manager, с помощью которого пользователи Instagram, заблокированного на территории РФ с 14 марта, могут перенести фотографии и видео. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«Обидно терять доступ к своим фотографиям и видео. Поэтому по вашим просьбам помогаем сохранить ВКонтакте материалы из Instagram. Если введете свое имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт, то перенесутся все фотографии с описаниями. Они попадут в закрытый альбом „Instagram“, но вы сможете изменить приватность в любой момент. Еще рекомендуем успеть скачать из Instagram архив. Позже с его помощью можно будет сохранить ВКонтакте еще и ваши видео (в раздел „Видео“), а также Reels (в „Клипы“). Все материалы будут видны только вам», — рассказали представители компании.

О том, как скачать архив, а также сделать аккаунт Instagram открытым, пользователям подсказали в приложении.