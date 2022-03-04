Глава МИОР рассказал, как будут развивать казахоязычный контент в стране

Развитие казахстанского интернет-сегмента станет одним из приоритетных направлений.

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров на коллегии ведомства указал на необходимость развивать казахоязычные интернет-ресурсы, мультимедийный контент и онлайн-платформы, передает Zakon.kz.

«В 2022 году перед нами стоят задачи по дальнейшему развитию качества информационной работы государства, конкурентоспособности отечественных СМИ. Так, необходимо существенно поднять уровень информационной работы правительства. Для этого планируется ввести в оценку госорганов критерии по работе со СМИ», — сказал Аскар Умаров.

В планах также реализация спецплана по обучению на 2022–2023 годы, направленного на развитие квалификации медиаспециалистов, формирование медийной и информационной грамотности населения.

«Развитие казахстанского интернет-сегмента станет одним из приоритетных направлений в нынешнем году. Необходимо развивать казахоязычные интернет-ресурсы, мультимедийный контент и онлайн-платформы. Нами разработаны новые подходы по совершенствованию деятельности государственных телеканалов, что позволит улучшить эффективность и качество реализации государственной информационной политики», — добавил Аскар Умаров.