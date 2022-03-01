Huawei: к концу 2021 года более 200 операторов развернули сети 5G

Глобальная цифровая экономика развивается быстрыми темпами, и в 2022 году более 50% мирового ВВП будет переведено в цифровой формат.

Многие страны и регионы, такие как Китай, Южная Корея и ЕС, уже объявили об огромных планах инвестиций в цифровую экономику. Как поставщики инфраструктуры ИКТ операторы будут играть все более важную роль в развитии будущей цифровой экономики. Такими данными поделился Райан Динг, исполнительный директор Huawei и президент Carrier BG, в рамках форума Mobile World Congress 2022.

Также Динг заявил, что операторы могут развиваться в трех направлениях: плотность соединений, разнообразие вычислений и интенсивность сокращения выбросов углекислого газа, и призвал операторов присоединиться к Huawei в ее программе развития бизнеса GUIDE, чтобы вместе создать лучшую цифровую экономику.

Три рычага для формирования будущего цифровой экономики

Во время своего выступления Динг объяснил, что жизнеспособность цифровой экономики можно оценить по трем факторам: плотность соединений, разнообразие вычислений и интенсивность сокращения выбросов углерода, и что эти факторы дают операторам рычаги, необходимые для формирования будущего цифровой экономики.

Повышая плотность соединений, операторы могут увеличить базу пользователей 5G и расширить сферу своей деятельности. Диверсифицируя свои вычислительные ресурсы, операторы могут создать синергию между связью и ИТ, чтобы стимулировать цифровизацию предприятий для нового роста. Что касается снижения выбросов углекислого газа, то новые «зеленые» ИКТ-решения, подобные тем, которые предлагает Huawei, позволят увеличить пропускную способность сети и сократить потребление энергии на бит для более экологичного развития.

5G прошел долгий путь

Коммерческое развертывание 5G началось два года назад, и с тех пор количество сетей, пользователей и устройств 5G стремительно растет. К концу 2021 года более 200 операторов развернули коммерческие сети 5G, которые будут обслуживать более 700 миллионов пользователей 5G. В настоящее время используется более 1200 коммерческих устройств 5G. Растущая база пользователей приносит операторам коммерческую прибыль, стимулируя непрерывное развертывание сетей.

В ходе мероприятия Динг поделился историями успеха 5G от различных операторов и показал, как новые приложения 5G, такие как AR, VR и новое видео, предлагают пользователям новые возможности. Гибкие модели ценообразования 5G выгодны как пользователям, так и операторам. Они способствуют быстрому росту пользовательской базы 5G.

В Китае частные сети 5GtoB развернуты в широких масштабах во многих отраслях. К концу 2021 года компания Huawei подписала более 3000 коммерческих контрактов 5GtoB с китайскими операторами и партнерами, накопив богатый опыт применения в промышленности. Одним из ярких примеров является проект из Внутренней Монголии Китая, где угольная шахта использует 5G для дистанционного управления комбайнами. После внедрения 5G шахтеры работают в более безопасных и комфортных условиях.

«В Казахстане мы сделали пилотные проекты по 5G с несколькими операторами — с КарТел, Tele2 и Казахтелекомом — везде Huawei показал себя хорошо. Сейчас в Алматы у нас стоит два сайта — на Кок-Тобе и в Dostyk Plaza. Мы нацелены на развитие сетей 5G, оптических сетей для магистрального трафика. Когда строится сеть 5G, инвестиции идут не только в радио, но и в транспортную сеть. Это значит, что строится городская оптика, к которой можно подключать и фиксированных абонентов — получается определенная синергия», — прокомментировал Сергей Калиниченко, менеджер по работе с ключевыми клиентами Huawei Kazakhstan.

Связь + ИТ для роста

По словам Динга, поскольку все больше отраслей переходят на цифровые технологии, ИТ-инфраструктуру придется перестраивать, чтобы обеспечить более эффективную работу. Создавая синергию между ИТ и КТ, облаком и границами, облаком и сетями, Huawei надеется помочь операторам перейти на цифровые и интеллектуальные технологии и добиться нового роста доходов. Например, решение OneStorage компании Huawei в Азиатско-Тихоокеанском регионе помогло одному из операторов снизить совокупную стоимость владения на 30%.

Экологичные ИКТ: больше битов, меньше ватт

Экологичные ИКТ — ключ к устойчивому росту цифровой экономики. Индустрия ИКТ предоставляет новые технологии, которые помогают другим отраслям промышленности сократить выбросы углекислого газа. По прогнозам, эта экономия может в десять раз превысить объем выбросов самой отрасли ИКТ. На форуме Динг также поделился «зеленой» стратегией компании Huawei: больше бит, меньше ватт. Благодаря полному спектру экологичных решений, включая «зеленые» площадки, сети и операции, компания Huawei стремится помочь операторам увеличить пропускную способность сети и сократить потребление энергии на бит. Компания Huawei также предложила ввести индекс интенсивности углеродных выбросов в сети для количественной оценки выбросов углерода в отрасли ИКТ, а также оказать помощь операторам в реализации их «зеленой» стратегии.

В конце своего выступления Динг рассказал о бизнес-проекте GUIDE компании Huawei, цель которого — помочь операторам развить пять ключевых возможностей, необходимых для успеха бизнеса: расширение услуг, эффективные инновации, использование ресурсов, конкуренция по стоимости и вклад в общество.