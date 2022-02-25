Beeline Казахстан поддержит своих абонентов в Украине

Они смогут воспользоваться бесплатными звонками и интернетом.

Beeline Казахстан сообщил о том, что всем абонентам, находящимся в Украине, будут начислены бесплатные пакеты минут и интернета. Клиенты оператора получат 1 Гб трафика на максимальной скорости (а затем — безлимит на скорости 128 Кбит/с), а также 30 минут голосовой связи на номера по месту пребывания и для входящих и исходящих звонков в Казахстан. Срок действия составит 10 дней.

Проверить начисленные бонусные пакеты можно посредством USSD-команды *106# или в приложении «Мой Beeline».