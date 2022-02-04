Казахстанцам предлагают сообщать о «серых» майнерах

В отношении субъектов майнинга будет принят ряд мер, «серые» майнеры — один из факторов, приведших к дефициту электроэнергии.

Сколько нелегальных майнинговых ферм работает в Казахстане до сих пор? Какие меры предпринимаются Министерством энергетики для их выявления и прекращения деятельности? Об этом рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков. Глава ведомства отметил, что серые майнеры влияют на всю систему.

«В отношении субъектов цифрового майнинга Министерством принят ряд мер. Они основаны на сохранении стабильной работы энергосистемы. Минэнерго занимается вопросом снабжения рынка электроэнергией. А в результате совместной работы компетентных органов и правительства выявляются незаконно действующие майнеры. В настоящее время определяются конкретные меры. Результаты будут сообщены дополнительно», — сказал Болат Акчулаков.

По словам главы министерства энергетики, в этом году цены на электроэнергию планируется сохранить на уровне 2021 года.

Кроме того, о нелегальных майнерах высказался и Багдат Мусин. Он попросил граждан сообщать о них, можно даже анонимано.

«„Серые“ майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт). Имея уже практически сформированный „серый“ рынок, сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Ну и самое главное, мы должны получать налог с этого вида деятельности. „Серый“ майнинг — это экономическое преступление, уклонение от налогов как минимум! А за преступления необходимо нести ответственность. Если вы знаете и располагаете информацией о локации „серых“ майнеров, просьба сообщать на электронные адреса b.galimzhan@mdai.gov.kz, e.smailov@mdai.gov.kz, a.ibraev@mdai.gov.kz. В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятия решений. Также коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из „серого“ майнера стать „белым“ и работать, не нарушая закон. Давайте вместе бороться с теми, кто нарушает закон и вредит нашей энергосистеме», — заявил Багдат Мусин.