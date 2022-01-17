В ЕАЭС приступили к практической работе над соглашением об обороте данных

Необходимо создать современные правовые условия регулирования оборота и защиты данных в союзе для эффективной реализации евразийской цифровой повестки.

Вопросы подготовки соглашения об общих принципах и правилах оборота данных в рамках Евразийского экономического союза рассмотрели на первом заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, которое прошло под председательством министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Вароса Симоняна.

Основной задачей рабочей группы является подготовка проекта соглашения об обороте данных, включая вопросы защиты персональных данных, а также рассмотрение других предложений и инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.

«Сегодня „большие данные“, оборот и защита таких данных являются необходимым условием для повышения интероперабельности цифровых проектов и обеспечения цифрового суверенитета. Для этого необходимо создать современные правовые условия регулирования оборота и защиты данных в союзе для эффективной реализации евразийской цифровой повестки. Нам предстоит разработать проект соглашения об обороте данных. Одновременно мы будем решать смежные вопросы, ведь данные — это „кровь“ современной экономики», — отметил Варос Симонян.

Участники заседания обсудили необходимость создания сети экспертных площадок и активного задействования центров компетенции стран-участниц Союза по вопросам цифрового развития.