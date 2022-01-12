В Казахстане изменили перечень услуг связи в секторе телекоммуникаций

В него входят услуги индивидуального доступа к интернет-сети и услуги местной телефонной связи.

Постановлением правительства РК от 30 декабря 2021 года внесены изменения в правила проведения конкурса по определению операторов универсального обслуживания, а также в перечень услуг связи в секторе телекоммуникаций, передает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли:

- услуги индивидуального доступа к интернет-сети со скоростью соединения от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с;

- услуги индивидуального доступа к интернет-сети по технологии волоконно-оптических линий связи со скоростью соединения более 8 Мбит/с;

- услуги местной телефонной связи, за исключением абонентов, субсидируемых по услуге индивидуального доступа к интернет-сети.

Постановление вводится в действие 21 января 2022 года.