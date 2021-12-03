Депутаты мажилиса ознакомились с работой информационных систем КГД

Одним из приоритетов КГД является трансформация налогового и таможенного администрирования.

26 ноября 2021 года в Комитете государственных доходов Минфина РК прошло выездное заседание Комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК на тему «О ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования». В заседании приняли участие председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса М. Кусаинов, депутаты Д. Еспаева, Д. Алимбаев, А. Бойчин, А. Жумабаева, Ю. Ли, К. Нуров, С. Симонов, вице-министр финансов Б. Кожахметов, председатель КГД А. Алтынбаев и заместители председателя КГД, сообщает Учет.kz.

«Одним из приоритетов КГД является трансформация налогового и таможенного администрирования. Мы понимаем важность и необходимость создания максимально комфортных условий для законопослушных налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности, которые хотят соблюдать все нормы, но недостаточно проинформированы. Так, нами на постоянной основе публикуются информационные материалы в СМИ, ведется обратная связь в социальных сетях, создан контакт-центр», — отметил вице-министр Бахтияр Кожахметов.

Заместитель председателя КГД Жайдар Инкербаев ознакомил с работой системы управления рисками, системы «Электронные счета-фактуры», а также с механизмом работы навигационных пломб, мобильных приложений для физических лиц «E-salyq Azamat» и для индивидуальных предпринимателей «E-salyq Business».

Спикер отметил, что внедрение ИС ЭСФ позволило увеличить рост поступлений НДС в 1,5 раза за счет перенастройки работы системы управления рисками и камерального контроля. Сейчас за счет оперативного анализа ЭСФ комитетом выявляется выписка фиктивных счетов-фактур на ранней стадии. На сегодня в системе выписано 780 млн ЭСФ.

Ж. Инкербаев добавил, что для упрощения оплаты налогов физическими лицами создано мобильное приложение «E-salyq Azamat», которым уже пользуется 780 тыс. граждан. 104 тыс. пользователей пополнили налоговый кошелек на сумму 116,4 млн тенге, 26 тыс. пользователям провели автозачеты на сумму 24,3 млн тенге. Также воспользовались переплатой 21,6 тыс. пользователей на сумму 599,3 млн тенге. Сервисом корректировки сведений по объектам налогообложения воспользовалось 14 тыс. пользователей (транспорт — 10 609, недвижимость — 375, земельные участки — 2 994).

Также разработано мобильное приложение «e-Salyq Business», которое призвано упростить предпринимателям процесс исполнения налоговых обязательств. Разработанные сервисы позволяют в онлайн-режиме зарегистрироваться в качестве ИП, вести регистр доходов, автоматически рассчитать обязательства по налогам, социальным платежам и предзаполнить налоговую отчетность, уплатить налоги в удобном формате, получать справки и уведомления, а также прекратить предпринимательскую деятельность в упрощенном порядке. С целью агрегирования информации по доходам предусмотрена интеграция приложения с интернет-площадками и банковскими приложениями.

Директор департамента контроля КГД Елдос Саудабаев продемонстрировал в режиме реального времени работу систем электронного таможенного декларирования «АСТАНА-1», «Единое окно» по экспортным и импортным операциям, электронную очередь на границе.

Для упрощения процедуры растаможки товаров создана система «Единое окно» по экспортно-импортным операциям, с внедрением которой сокращены сроки оказания услуг. К примеру, по услуге МЗ РК — с 30 до 15 дней, по услуге МСХ РК — с 5 до 2 дней, предварительные таможенные решения — с 20 дней до 10 дней. Основной целью портала является объединение в одном месте информации и функций, которые ранее были в разных информационных системах.

Сама таможенная очистка производится в системе «АСТАНА-1», с внедрением которой обеспечено 100% электронное таможенное декларирование. Сегодня участник ВЭД может подавать декларацию самостоятельно из любой точки мира, в любое удобное время. Если раньше на это требовалось в среднем от одного часа до двух дней, то сейчас 82% из всех деклараций выпускается за одну минуту.

Для создания благоприятных условий для бизнеса внедрена «Система электронной очереди при пересечении пункта пропуска». Такие системы уже успешно применяются в странах Европы, они показали свою эффективность. С учетом положительной международной практики в пилотном режиме внедрена электронная очередь на пунктах пропуска «Нур Жолы» и «Б.Конысбаева».

Председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса М. Кусаинов отметил положительную динамику развития информационных систем КГД и рекомендовал развивать цифровизацию налогового и таможенного администрирования с человекоцентричным подходом, сделать уплату налогов и исполнение других налоговых обязательств максимально удобными для налогоплательщиков.