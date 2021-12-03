В Узбекистане создадут специальный режим для проектов в области искусственного интеллекта

Участникам предоставляется право получать от министерств, ведомств и организаций информацию и документы, необходимые для реализации пилотных проектов, а также обезличенную информацию.

Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке создания и функционирования специального режима поддержки технологий искусственного интеллекта. Согласно документу, особый режим представляет собой отдельное звено IT-Park, где создаются правовые льготы, а программные продукты внедряются в практику юридическими лицами и научными организациями, передает CentralAsia.

Чтобы стать участником специального режима, претенденты подают заявку через специальную веб-платформу IT-Park. Заявки проходят предварительную техническую экспертизу в течение пяти рабочих дней. На основании заключений экспертного совета принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации претендентов в качестве участников.

Расходы участников специального режима на повышение квалификации и переподготовку своего персонала компенсируются государством.