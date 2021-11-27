Вебинар по новым возможностям SentinelOne EDR и NGAV.

2 декабря с 14:00 до 15:00 по времени Нур-Султана Тайгер Оптикс проведет онлайн-мероприятие «Новые возможности SentinelOne NGAV и EDR. Вебинар и демо», в ходе которого участники мероприятия смогут увидеть SentinelOne в действии и узнать о новых возможностях, в том числе — маркетплейсе интеграций, автохантиге, IoT-хантинге, массовом скриптовании хостов, автоустановке агентов, условных политиках, двоичном сейфе и др.

SentinelOne — передовой антивирус, EDR и XDR нового поколения, лидер волшебного квадранта Gartner и тестирований MITRE ATT& CK. Более 5000 компаний по всему миру уже стали клиентами SentinelOne, в том числе в России, Казахстане и других странах СНГ.

На вебинаре выступят Екатерина Жеребцова, SentinelOne, и Илья Осадчий, Тайгер Оптикс. Для участия в мероприятии необходима регистрация. Запись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участникам после мероприятия.