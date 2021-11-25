Депутаты требуют привлечь к ответственности серых майнеров

А легальных — задействовать в процессе развития ВИЭ в Казахстане.

Из-за ухудшения ситуации на электроэнергетическом рынке Казахстана правительству необходимо срочно разработать мероприятия по выявлению, пресечению и привлечению к ответственности серых майнеров, передает Liter.kz.

«Уполномоченным государственным органам в срочном порядке разработать мероприятия по выявлению, пресечению и привлечению к ответственности незаконно действующих майнинговых компаний. Также необходимо разработать и принять необходимые требования и критерии для упорядочения деятельности майнеров и развития комплексной экосистемы обращения цифровых активов на базе МФЦА для сокращения доли теневой экономики», — заявил 24 ноября на пленарном заседании мажилиса депутат Дюсенбай Турганов.

В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра он также попросил разработать и принять необходимые нормативные правовые документы для вовлечения майнеров в процесс развития ВИЭ в Казахстане. Кроме того, считает парламентарий, важно принять необходимые меры для скорейшего ввода в действие балансирующего рынка электроэнергии и использовать потенциал майнеров в процессе урегулирования дисбалансов в Единой энергосистеме Казахстана.

«Вышеуказанные меры могли бы упорядочить деятельность в сфере цифрового майнинга, раскрыть потенциал индустрии, обеспечить существенные поступления в государственный бюджет и привлечь дополнительные инвестиции в развитие энергетической отрасли страны», — считает он.

Депутатский запрос Турганов обосновал ухудшением ситуации на электроэнергетическом рынке Казахстана, которое связано с дефицитом электрической энергии и мощности. Он напомнил, что в ноябре происходили веерные отключения потребителей, а также вводились ограничения для потребителей южных регионов страны. В результате пришлось импортировать по дорогую электроэнергию из России. И одной из главных причин возникшей ситуации является «бесконтрольное потребление электроэнергии так называемыми „серыми“ майнерами, то есть лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу незаконно».