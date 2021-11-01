Токаев поручил разобраться с серыми майнерами

Президент считает важным обеспечить законодательное регулирование майнинга в Казахстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Магзума Мирзагалиева. В ходе встречи Глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране. Президент обратил внимание на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленности и населения, а также создания дополнительных генерирующих мощностей.

Руководитель профильного ведомства также представил Касым-Жомарту Токаеву прогнозный баланс развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии будет ежегодно расти, в связи с чем планируется наращивать объемы генерации за счет ВИЭ, а также газовых и гидроэлектростанций.

Кроме того, Глава государства был ознакомлен с мерами, принимаемыми для контроля в сфере цифрового майнинга в отношении тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. Министр рассказал, что так называемые «серые» майнеры потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии, и работа по их выявлению продолжается.

Президент поручил правительству ускорить эту работу, привлекая при необходимости иные компетентные органы. Касым-Жомарт Токаев также поручил обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга, подчеркнув, что так называемые «белые» майнеры продолжат свою деятельность без дополнительных ограничений.