«Налог на Google» введут в Казахстане следующем году

Он позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями.

Будут ли пересматриваться критерии по присвоению степени риска налогоплательщикам? Какие нормативные новшества ожидают налогоплательщиков в уходящем и новом году? На эти вопросы ответил директор Департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Ануар Сулейменов на брифинге в СЦК.

Применение системы управления рисками — это глобальный тренд, сегодня многие страны используют его. Сама система управления рисками применяется во многих сферах налогообложения, в том числе и при отборе налогоплательщиков на проведение проверок или общее категорирование. Это дает ряд преимуществ, в основном они делятся на низкую, среднюю и высокую степени рисков.

«Что касается изменений критериев, то хочу сказать, что сами критерии делятся на две категории — одна часть открытая, их порядка 14, другая — закрытая. Один раз уже вносились изменения, по мере необходимости эти предложения рассматриваются от бизнес-сообществ. Поэтому на сегодняшний день таких предпосылок на внесение изменений пока нет. Но если есть какие-то предложения, то мы готовы их рассмотреть», — заверил чиновник.

А. Сулейменов подробно рассказал об изменениях в налоговое законодательство, которые вступят в силу со следующего года.

«С января вводится цифровой налог, так называемый „налог на Google“, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Уплачиваться он будет иностранными компаниями при реализации товаров и услуг через электронные сервисы интернет-сайтов. Это не какой-то новый налог — это в рамках налога на добавленную стоимость. Уплата будет производиться по той же ставке в 12%», — поделился новшествами в налоговом законодательстве представитель Комитета госдоходов.

Кроме этого, по словам спикера, в целях стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на внутреннем рынке предполагается предоставление такой льготы, как — упрощенный порядок возврата в размере 80%. Льгота будет распространяться на тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступившей от экспорта.

«Также будет вводиться упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС — это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции и взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через упрощенный порядок через камеральный контроль. Также с января 2022 года установлен предельный порог налоговой задолженности, это 6 МРП, ниже которого меры по аресту счетов не будут применяться», — поделился спикер.

Помимо этого в Казахстане введена плата за цифровой майнинг — она вводится со следующего года. Плательщиками будут являться те лица, которые осуществляют цифровой майнинг. Ставка — 1 тенге к 1 киловатту.