Тревожные SOS-кнопки появятся в Алматы

Вызвать полицейских на место происшествия можно будет одним нажатием на кнопку.

Тревожные SOS-кнопки предназначены для экстренного вызова полиции. Ранее такие устройства для экстренного вызова полиции установили в столице. Об этом сообщил глава городского Департамента полиции Канат Таймерденов, передает Almaty.tv.

Он рассказал, что подобные приспособления будут расположены в местах массового скопления людей. На первом этапе установят 30 SOS-кнопок. По задумке организаторов ноу-хау поможет оперативно реагировать на обращения жителей. Канат Таймерденов также отметил, что криминогенная ситуация в городе стабильная. По итогам двух месяцев уровень преступности снижен почти на 6%.

«Кнопки SOS будут установлены. Мы уже в принципе места определили. Сейчас идут конкурсные работы. Через госзакупки будем отрабатывать. Это один из тех вопросов, когда полиция в шаговой доступности, любой желающий может сообщить. Я думаю, это даст хороший эффект», — отметил начальник городского ДП.