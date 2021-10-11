Казахстанцев обяжут чипировать домашних животных?

Теперь, если владельцы не поставят на учет своих животных, нужно будет заплатить 10 МРП (29 170 тенге). При повторном нарушении штраф будет больше.

Казахстанцев обяжут чипировать своих домашних питомцев. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает Zakon.kz.

«Предусмотрена процедура учета животных, которая будет проводиться в ветеринарных клиниках, либо самим владельцем животного, учитывая то, что сейчас изделия по учету могут использоваться и самостоятельно в домашних условиях. Все данные будут занесены в базу, которая будет вестись ветеринарными клиниками. Владелец питомца, придя в ветклинику с незарегистрированным животным, в любом случае получит необходимую помощь для него. Но вместе с тем, если животное не будет идентифицировано, наступит административная ответственность. Это в случае принятия данного закона», — сообщила Алия Шалабекова.

Спикер отметила: «Мы исходили из того, что бродячие кошки и собаки — это бывшие домашние животные. Если они будут идентифицированы и учтены, то в принципе мы можем завтра найти питомца, который, к примеру, убежал. С другой стороны, чтобы не допустить увеличения численности».