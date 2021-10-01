Kazakh Invest подписало меморандум о взаимопонимании с Honeywell

Перспективы реализации проектов в области машиностроения, нефтегазовой и аэрокосмической отрасли обсуждались в ходе визита делегации американской корпорации в Казахстан.

В рамках рабочей поездки вице-президент Honeywell по регионам с высокими темпами роста Норм Гилсдорф провел встречу с председателем правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржаном Юсуповым. В ходе встречи с руководством Honeywell была отмечена заинтересованность компании в локализации потенциальных проектов в ряде отраслей для поддержки долгосрочного роста и развития экономики Казахстана.

«Уже более 40 лет мы поддерживаем предприятия Казахстана в сфере технологий по различным направлениям — от добычи и переработки газа, транспортировки нефти до глубокой переработки, автоматизации производственных процессов, защиты и безопасности, управления энергоресурсами и энергоэффективности. Мы намерены продолжать свою работу по реализации нашей стратегии локализации в Казахстане, а новые подписания послужат основой для сотрудничества по цифровой трансформации критически важных отраслей в регионе», — отметил Норм Гилсдорф.

В Казахстане Honeywell выполнила множество проектов на крупных международных и локальных предприятиях. На данный момент у компании есть офисы и представительства в Нур-Султане, Алматы, Атырау, Аксае. Учебные центры Honeywell работают в Алматы и Атырау для обучения и отработки практических навыков в отрасли автоматизации производственных процессов как для студентов (на базе КБТУ и АУЭС), так и для инженеров предприятий РК.

«Honeywell широко представлена в нефтегазовом секторе нашей экономики, компания стала нашим близким партнером в области автоматизации и искусственного интеллекта в ряде проектов по добыче и переработке нефти. Учитывая ваш положительный опыт ведения бизнеса в Казахстане и растущий потенциал в постпандемический период, мы видим большие перспективы дальнейшей локализации технологий. Спрос на инновационное оборудование в нефтегазовой отрасли страны соответствует портфолио уровня глобального технологического лидера, такого как Honeywell», — отметил Меиржан Юсупов.

По итогам встречи Меиржан Юсупов и Норм Гилсдорф подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках документа стороны планируют поддерживать инициативы по вопросу реализации инвестиционных проектов, а также информировать друг друга о новых перспективных направлениях сотрудничества. Кроме того, был проведен ряд встреч с казахстанскими компаниями, среди которых — МФЦА, KazTransOil, КазМунайГаз и КазТрансГаз.