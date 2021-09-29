Маркировку алкоголя отменят в РК

Также планируется упростить маркировку по табаку.

16 сентября под председательством первого заместителя премьер-министра РК А. Смаилова состоялось очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в Республике Казахстан. В частности, рассмотрены вопросы реализации пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости молочной продукции, табачной и алкогольной продукции, передает Uchet.kz.

В ходе совещания А. Смаилов отметил, что система маркировки товаров несет определенную нагрузку розничным реализаторам — малому бизнесу.

«По итогам совещания Министерству финансов поручено продолжить маркировку табачных изделий только на уровне производителей/импортеров и оптовых реализаторов. При этом розничным реализаторам достаточно будет подтвердить получение товаров в информационной системе Единого оператора по маркировке, без приобретения и применения 2D сканеров. Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес», — сообщили в Комитете государственных доходов.

Также принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции, при этом недобросовестные участники рынка и нелегальная продукция будут выявляться путем налогового и гражданского контроля.

Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» были полностью поддержаны решения, озвученные в ходе совещания. Вместе с тем, с целью защиты потребителей от приобретения контрафактной продукции Министерству торговли и интеграции поручено усилить разъяснительную работу о положительных сторонах системы маркировки и прослеживаемости товаров.