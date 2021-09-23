Мажилис одобрил создание системы связи армий СНГ

Россия обеспечит Казахстан средствами коммуникаций.

Мажилис парламента на пленарном заседании 22 сентября одобрил проект закона «О ратификации соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств». Как отметил представлявший законопроект вице-министр обороны Тимур Дандыбаев, соглашение было подписано 29 мая 2020 года и предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств-участников соглашения, а также обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ, передает Kursiv.kz.

Кроме того, уточнил он, обеспечение выполнения требований к связи необходимо для совместимости с национальными системами связи общего пользования и сетями связи специального назначения государств-участников соглашения.

«В целях обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи уполномоченного органа стороны могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников настоящего соглашения в соответствии с нормативными правовыми актами государств-участников настоящего соглашения, регулирующими отношения, связанными с оказанием услуг связи для нужд обороны и обеспечения безопасности. Создаваемая на основе единых технических подходов и приоритетного оснащения современной военной техникой и оборудованием совместная система связи повысит боеспособность вооруженных сил государств», — сказал Дандыбаев.

По его словам, принятие законопроекта не потребует дополнительных трат из республиканского бюджета, а также не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий. Министр отметил, что казахстанская армия имеет различные средства связи, и соглашение позволит обеспечить взаимозаменяемость этих систем.

«В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность технически обеспечить нас средствами связи, которые будут действовать для обеспечения связи в рамках СНГ. Но это не значит, что это каким-то образом может повлиять на действующую систему связи и управление войсками. У нас имеется своя система связи закрытого сегмента и открытого сегмента в системе вооруженных сил и система управления вооруженными силами, то есть она между собой действует автономно и поэтому не повлияет каким-то образом на его работоспособность», — сказал Дандыбаев.

В свою очередь, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Адильбек Сарсембаев сообщил, что оборонно-промышленный комплекс Казахстана представлен в части радиосвязи восемью предприятиями.

«Они производят радиосвязь разных стандартов, и все эти радиостанции, конечно, совместимы с теми средствами связи, которые применяются в странах СНГ. Поэтому мы в высокой степени готовности для производства этих радиостанций», — сказал он.

В заключении профильного комитета к законопроекту отмечается, что принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования совместной системы связи определяются положением, утверждаемым советом глав правительств СНГ.

Ранее Государственная дума приняла закон о ратификации Договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве сроком на десять лет. Так, страны обязуются не проводить разведывательную деятельность, направленную против друг друга, и договариваются оказать друг другу помощь, в том числе военную.