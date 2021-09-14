Оплата по QR-коду в общественном транспорте Алматы отключена

На всех маршрутах ТОО «Алматыэлектротранс» остался только Онай.

С сегодняшнего дня на всех маршрутах общественного транспорта, обслуживаемых ТОО «Алматыэлектротранс», отключили оплату проезда посредством единого QR-кода. Система не проработала и двух суток. Напомним — о запуске новой возможности, оплате проезда через QR-код в популярных приложениях, рассказал Алексей Беседин, директор ТОО «SMSBus».

Однако затем Алексей Беседин сообщил о том, что «13 сентября неожиданно для всех руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мырзаханов устно приказал, чтобы все перевозчики города прекратили работать с ТОО „SMSBus“ без приведения причин этого решения». Результатом стало отключение оплаты проезда через QR-код. В настоящее время оплатить проезд на муниципальных маршрутах ОТ можно только посредством Онай, наличными водителю или путем отправки SMS-сообщения по номеру 9909.

По словам Алексея Беседина, в прошлом месяце общественный совет Алматы рекомендовал расширить возможности оплаты проезда на ОТ в городе и разрешить автопаркам заключение договора с SMSBus. 7 сентября Алматыэлектротранс такой договор заключил, после чего и была запущена оплата по QR-коду (ранее этот способ действовал только на маршрутах частных перевозчиков).

Интересно, что Садир Хамраев, директор единого оператора электронного билетирования ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» (компания является единым оператором электронного билетирования в Алматы), заявил, что SMSBus не интегрирован с системой «Онай», и не может собирать плату за проезд на городских маршрутах.

Заметим, что еще в 2017 году оператор «Онай» просил запретить SMS-оплату в автобусах Алматы, считая, что деятельность SMSBus по сбору денег за проезд является незаконной. Тогда в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы вмешались и сообщили о внесении соответствующих изменений в постановление акима, что сделало оплату посредством мобильной связи легитимной. Однако теперь акимат молчит — никаких заявлений по этой ситуации не сделали ни Управление городской мобильности, ни сам акимат.