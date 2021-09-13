На всем общественном транспорте Алматы заработала оплата проезда по QR-коду

Такой способ доступен пользователям различных приложений и сервисов.

ТОО «SMSBUS» сообщает о том, что в южной столице на всех автобусных и троллейбусных маршрутах запущен оплата проезда через единый QR-код. Как отметил Алексей Беседин, директор ТОО «SMSBUS», ранее такой способ оплаты действовал лишь на маршрутах частных автопарков.

С запуском новой услуги оплатить проезд в общественном транспорте через единый QR-код смогут пользователи следующих приложений: Beeline, activ/Kcell, Tele2, Altel, Kaspi, Homebank, Sberbank, Qiwi, kassa24, Post.kz, Paybox.

«В Алматы на любом маршруте автобуса или троллейбуса можно оплатить проезд через единый QR-код mVisa. Сейчас мы завершаем размещение наклеек в машинах муниципального автопарка», — сообщил Алексей Беседин.

Наклейку с QR-кодом можно найти на дверях и окнах внутри салона автобуса или троллейбуса.