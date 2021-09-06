Antikor Almaty уделяет особое внимание проекту «Е-уголовное дело»

Использование подобного формата влияет на снижение коррупционных рисков.

Учитывая актуальность цифровизации Antikor Almaty особое внимание уделяет ведению уголовного производства в электронном формате. Кроме того, форсируется работа по полному оснащению рабочих мест для ведения досудебных расследований в электронном формате и обеспечению безопасности обрабатываемых данных. О полученных результатах рассказали руководители алматинского антикоррупционного ведомства, передает Zakon.kz.

«В настоящее время все следователи Департамента полностью обеспечены необходимым оборудованием для расследования уголовных дел в электронном формате. С начала года Департаментом зарегистрировано 16 уголовных дел, из которых пять прекращено по нереабилитирующим основаниям, два прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения, девять уголовных дел находятся в производстве и в последующем будут направлены в суд», — рассказал Мурат Ахметов, руководитель Антикоррупционной службы Алматы.

Отмечается, что использование подобного формата, прежде всего, влияет на снижение коррупционных рисков в процессе расследования уголовных дел, повышается уровень открытости и прозрачности. Кроме того, используемые технологии по защите данных препятствуют фальсификации и замене документов в уголовном деле. Это усиливает подотчетность и дисциплинирует сотрудников органов, ведущих уголовное производство.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» на базе информационной системы «Единый реестр досудебных расследований» разработан модуль «Электронное уголовное дело», который интегрирован с информационной судебной системой «Төрелік».