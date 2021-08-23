ВУЗам будут выдавать спецлицензии

Чтобы обучать студентов в онлайн-формате, казахстанским вузам будут выдавать специальные лицензии.

Чтобы обучать студентов в онлайн-формате, казахстанским вузам будут выдавать специальные лицензии. Об этом на Республиканской августовской конференции педагогов сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

В предстоящем 2021-2022 учебном году вузы Казахстана будут использовать смешанный режим обучения: поточные лекции с большим числом студентов будут проходить онлайн, лабораторные и практические занятия — оффлайн.

«Мы планируем, что получение дистанционного обучения будет через получение отдельной специальной лицензии. Любой вуз может претендовать. Им нужно показать, что у них есть база, педагоги, контент, необходимое оборудование. Они получают отдельно лицензию на дистанционное обучение по такому-то направлению подготовки и могут обучать», — уточнил министр.

При этом он предостерег ректоров вузов от «увлечения дистанционным обучением».

«Онлайн-образование, безусловно, нужно, это веление времени. Мы поддерживаем и будем развивать онлайн-обучение, но только при условии, если у вуза есть база, технологии, информационные системы, подготовленные педагоги и контент», — добавил Аймагамбетов.

Учебный год в Казахстане начнется в традиционном формате, с соблюдением санитарных требований. С марта 2020 года большинство школ и вузов страны преподают в формате онлайн.