Выручка «Казахтелеком» по итогам первого полугодия превысила 280 млрд тенге

«Казахтелеком» опубликовал консолидированную отчетность за 1 полугодие 2021 года.

«Казахтелеком» опубликовал консолидированную отчетность за 1 полугодие 2021 года.

Согласно документу, финансовые результаты группы компаний «Казахтелеком» продолжают демонстрировать стабильный рост. За первые 6 месяцев выручка увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 282,5 миллиардов тенге (244,9 миллиардов тенге по итогам 1 полугодия 2020 года). Достичь такого результата удалось за счет реализации стратегии, которая фокусируется на сохранении лидерских позиций компании на всех сегментах рынка и максимальном использовании возможностей синергии в рамках группы, включая мобильных операторов — ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл».

В 1 полугодии 2021 года доходы группы увеличились в сегментах как фиксированной, так и мобильной связи. Стоит также отметить, что рост доходов в условиях строгого контроля затрат обеспечил значительное повышение эффективности деятельности группы компаний: показатель EBITDA в 1 полугодии 2021 году увеличился по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года на 18% (140,9 млрд тенге за 1 полугодие 2021 года при 119,5 млрд тенге за 1 полугодие 2020 года). Рентабельность по EBITDA достигла рекордной отметки в 50%, что на 3% больше, чем значение данного показателя за 2020 год (47%) и существенно выше среднего значения по сопоставимым компаниям (peers) за 2020 год.

«Наряду со значительным повышением рентабельности мы также улучшили позиции по обязательствам — уровень долговой нагрузки снизился на 6% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года, а коэффициенты финансовой устойчивости улучшились на 14% (показатель долг/ EBITDA достиг уровня менее 1.5, а коэффициент покрытия процентов превысил 5.5), что свидетельствует о долгосрочном устойчивом развитии группы», — подчеркнул главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков.

«Улучшение всех финансовых показателей в 1 полугодии является закономерным результатом огромной работы группы по всем проектам и направлениям, включая мобильный бизнес, — говорит председатель правления АО „Казахтелеком“ Куанышбек Есекеев. — Как известно, в конце прошлого года мы завершили сразу два крупнейших инфраструктурных проекта — ВОЛС СНП и 250+. В их рамках построили 14,5 тысяч километров „оптики“ для обеспечения жителей 828 сел республики широкополосным доступом, а также наши сотовые операторы „Кселл“ и „Теле2“ установили более 550 базовых станций в селах и у жителей этих населенных пунктов появился высокоскоростной мобильный интернет. В целом, проектом 250+ будет охвачено 928 сел с общим населением в 600 тысяч человек. Всё это несомненно уже дает мультипликативный эффект для развития казахстанского села и конечно же, имеет важное значение для населения и бизнеса, особенно в настоящее время в условиях пандемии, когда значимость связи сложно переоценить».

Еще одним проектом, который очевидно позволит группе компаний нарастить свое присутствие на рынке телекоммуникаций станет строительство сетей Fixed Wireless Access (FWA) для обеспечения жителей частного сектора городов, в том числе прилегающие к столице населенные пункты высокоскоростным доступом в интернет. Первые 14 базовых станций уже установлены в Шымкенте, еще 12 будут построены до конца года и 25 тысяч домохозяйств получат качественный интернет.

В целом, до 31 декабря 2021 года телеком-оператор намерен установить в столице, Акмолинской области, Алматы и Алматинской области более 100 базовых станций и обеспечить всеми современными телекоммуникационными услугами десятки тысяч жителей частного сектора.