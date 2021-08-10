Неисправную технику можно отдать на переработку

В Нур-Султане реализуется экологический проект Clean Taxi, оказывающий услуги по бесплатному вывозу старой электробытовой техники.

В Нур-Султане уже четвертый год реализуется бесплатный экологический проект Clean Taxi, оказывающий услуги по бесплатному вывозу старой электробытовой техники, передает официальный сайт столичного акимата. Данный проект реализован при поддержке столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования.

Проект позволяет жителям безвозмездно отдавать в переработку неисправные телевизоры, холодильники, мелкую бытовую технику и многое другое. Достаточно позвонить в службу Clean Taxi, которое выедет по адресу и вывезет ненужную технику.

На сегодняшний день в столице установлено 72 контейнера для сбора электробытовых отходов. По 18 контейнеров в каждом районе столицы. Выемка из контейнера для сбора производится раз в две недели, по мере заполнения. За каждым из них закреплены свои мастера участков, которые оповещают службу о том, что резервуар полный и необходимо приехать, и вывезти отработанную технику.

В мае текущего года запустилась социальная мастерская по разбору электронного и электрического оборудования. Именно сюда отправляется весь электрохлам после вывоза. Здесь каждый электроприбор разбирается на составляющие компоненты: металл, пластик, стекло, платы.