В Алматы запустили единое хранилище данных города

Проект реализуется по сингапурской модели Smart City.

28 июля Управление цифровизации города Алматы и сингапурская компания CrimsonLogic PTE Ltd подписали меморандум о сотрудничестве с целью совместного развития проектов «умного города». Первым проектом стало «Единое хранилище данных города Алматы». Стратегия его реализации соответствует сингапурской модели «Citizen 360», при которой надлежащее управление данными позволяет данным «бегать» за человеком, а не человеку за данными.

Баян Конирбаев, глава Управления цифровизации Алматы, объяснил основное видение акимата, которое заключается в создании целостной цифровой экосистемы. Это подход, который объединит все информационные системы города при помощи сквозного управления данными.

«Многие воспринимают управление данными только в подготовке инфраструктуры (серверные помещения, оборудование и т. д.). Но большой объем данных требует правильного структурированного подхода. Это вопрос качественной методологии управления стандартами данных. А этот формат управления можно наладить, только если у вас будет правильно созданный инструмент, — рассказывает Баян Конирбаев. — Для нас единое хранилище данных — это не центр обработки данных, а полноценная структурированная библиотека. Речь идет о правильно распределенной системе приложений, которая может точно знать, где и какие данные локализованы. Вместе с этим создается единый стандарт управления этими данными, чтобы они находились в едином формате».

По словам спикера, в настоящее время город Алматы в основном оперирует теми данными, которые аккумулирует сам. А данные от субъектов естественных монополий, производственных предприятий, частного бизнеса, а также те данные, источником которых являются сами жители, как правило не используются. Такое положение вещей будет изменяться.

«Мы хотим вовлечь бизнес и создать условия для жителей Алматы, чтобы наладить источник информации для администрации города. Чтобы мы все вместе на единой платформе получали общий объем правильных данных и на следующем этапе могли выводить функционал корреляции баз данных. Главное для нас — создать условия для развития Big Data, чтобы на основе больших данных развивались системы искусственного интеллекта. Будь то примитивная часть на базе машинного обучения, либо же что-то более серьезное, связанное с нейросетями. Очень важно при управлении данными понимать, откуда они исходят. Источником могут быть субъекты естественных монополий (компании, которые предоставляют сервис для горожан), это также может быть пекарня, библиотека, Almaty Bike, частные МФО, магазины. Весь этот объем баз данных должен находиться на одной площадке, и тогда мы сможем выйти на качественно новый уровень управления. Например, мы можем сравнивать базы данных здравоохранения с образованием, смотреть на уровень качества услуг в том или ином районе. Смотреть, как развитие программ субъектов естественных монополий (Алматы Су, тепловые сети и др.) влияет на показатели, связанные с жизнедеятельностью города. Предприятия и бизнес смогут работать более эффективно. Они будут знать, где какой объем потребности услуг», — пояснил Баян Конирбаев.

Он подчеркнул важный момент — закон о персональных данных строго соблюдается. В едином хранилище большой фокус сделан на деперсонифицированные агрегированные данные. В целом власти города видят гигантский потенциал этого проекта. В управлении цифровизации говорят о концептуально новом уровне управления городом.