В странах ЕАЭС появятся единые операторы электронной торговли

Их главная задача — сократить временные издержки и обеспечить безопасность товаров, закупаемых гражданами по интернету.

Страны ЕАЭС прорабатывают вопрос создания института оператора электронной торговли. Он включен в проект протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Союза, касающихся регулирования внешней электронной торговли. Проект направлен странам 13 июля на внутригосударственное согласование. Об этом рассказал министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Максат Мамытканов, передает Sputnik.

Каждая страна-участница ЕАЭС должна будет определить национального оператора интернет-торговли, который возьмет на себя функции декларирования товаров, представления информации от интернет-площадок и прочего. Таким образом, для граждан электронные покупки станут проще и быстрее, утверждают в ЕЭК.

«Любой товар, который приобретается за границей, должен проходить процедуру таможенной очистки. Если бы мы не создавали условия для электронных операторов, то каждый гражданин должен был бы ходить по таможням, носить сертификаты, чтобы произвести таможенную очистку товара, который купил на интернет-площадке. Эти неудобства мы пытаемся снять», — пояснил министр ЕЭК.

При этом речь не идет о дополнительных оплатах за услуги оператора, добавил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.

«Услугами национальных почтовых операторов либо экспресс-перевозчиков пользуются покупатели. Так или иначе, за эти услуги физические лица уже сегодня платят. Мы говорим о том, что хотим создать институт оператора, с кем бы могла непосредственно взаимодействовать таможенная служба. По сути, предполагается, что операторами будут и национальные почтовые операторы, и экспресс-перевозчики, возможно появятся новые», — добавил Владимиров.

Как подчеркнули представители ЕЭК, сегодня во всем мире стремительно развивается электронная торговля, что требует от государств-членов ЕАЭС в приоритетном порядке определить правила таможенного администрирования товаров электронной торговли и сформировать правовые основы для оператора электронной торговли. Это необходимо, во-первых, чтобы обеспечить возможность получения качественных и безопасных товаров, во-вторых — чтобы сократить временные издержки при их получении.

Напомним — в начале года НПП Атамекен обратила внимание на то, что Казахстан не готов к созданию единого оператора электронной торговли ЕАЭС.