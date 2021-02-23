Через него должны будут проходить товары казахстанцев для личного пользования.

С 2020 года на площадке Евразийской экономической комиссии проводится работа по регулированию вопросов внешней электронной торговли. В этом году Комиссия предложила рассмотреть вопрос создания единого оператора, через которого будут проходить товары казахстанцев для личного пользования, заказанные на зарубежных интернет-площадках. Пилот намечен на 1 июля 2021 года. В НПП РК «Атамекен» обращают внимание на то, что Казахстан не готов к проведению пилотного проекта, вопросы бизнес-сообщества так и остаются открытыми.

Создание единого оператора — это упрощение для таможенных органов стран Союза. По мнению ЕЭК создание института оператора поможет ускорить развитие рынка, развить трансграничную интернет-торговлю и таможенные склады. Однако пока не ясно, будет это один оператор для стран-участниц Союза или несколько. Национальной оператор должен:

— обеспечить подачу электронной таможенной декларации (с ЭЦП) за физических лиц, являющихся получателями товаров, заказанных ими на зарубежных интернет-площадках;

— исчислить и уплатить таможенные пошлины, налоги в отношении таких товаров;

— добиться, чтобы интернет-магазины иностранных государств на страницах своих сайтов, содержащих публичное предложение физическим лицам о продаже товаров, заявляли о соответствии этих товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС, основанных на сведениях, полученных от изготовителей таких товаров;

— передавать таможенным органам достоверные сведения в отношении товаров электронной торговли, которые зарубежные интернет-магазины обязаны предоставить оператору электронной торговли.

«Пока добровольцев стать единым оператором в Казахстане нет, — отмечают в НПП „Атамекен“. — Чтобы юридическое лицо стало нацоператором, необходимы финансовые, технические и материальные возможности, а также этап подготовки и изменения в законодательной базе РК. Проблема в том, что это первый в истории ЕАЭС случай, когда акты Союза, особенно, изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС, готовятся Комиссией без видения, ключевых подходов и концепции. Настораживает стремление подготовить и ввести в действие акты Союза до проведения пилотных проектов и анализа полученных результатов раньше завершения пилотного проекта».

В департаменте таможенного администрирования НПП «Атамекен» отметили, что у государственных органов стран ЕАЭС и предпринимательского сообщества пока нет четкого видения и понимания целей проводимой работы, условий ведения бизнеса после проведения пилотного проекта и внесения изменений в Таможенный кодекс Союза, базовых подходов регулирования международной электронной торговли.

«Стоит отметить, что в 2020 году ЕЭК проводилась работа по согласованию концепции администрирования трансграничной электронной торговли, разработанной российской стороной. Однако документ не был принят по неизвестным для бизнеса причинам. Сейчас казахстанские предприниматели действуют на ощупь, так как неизвестна позиция государственных органов РК по проведению пилотного проекта и не определен ответственный за эксперимент госорган. Не определены сроки, обязанности и юридическое лицо для участия в пилотном проекте. Более того, нет ответов на вопросы бизнеса и у ЕЭК. Каким образом будут оформляться товары, приобретаемые юридическими лицами в рамках международной электронной торговли? Как таможенные органы будут идентифицировать товары электронной торговли от товаров личного пользования? „Атамекен“ неоднократно обращался в ЕЭК за ответами, однако вопросы не отражаются в протоколах заседаний экспертной группы о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС по вопросам регулирования трансграничной электронной торговли. Пока лишь Россия, в которой пилотный проект проводится уже в течение нескольких лет, единственная страна, которая готова к проведению пилота и изменениям в право Союза по электронной торговле», — заявили в нацпалате.

Сегодня декларирование товаров для личного пользования, приобретаемых физическими лицами на зарубежных интернет-площадках (Amazon, Etsy, eBay и др.) в Казахстане осуществляют:

— АО «Казпочта» (в рамках беспошлинной торговли, стоимостью менее 200 евро, весом брутто менее 31 кг);

— экспресс-перевозчики (DHL, DPD, Pony Express и др.) в рамках беспошлинной торговли (стоимостью менее 200 евро, весом менее 31 кг) и в случае превышения норм беспошлинного ввоза — в качестве таможенного представителя (путем подачи пассажирской таможенной декларации и уплаты таможенных пошлин, налогов в виде совокупного таможенного платежа в случае наличия договора с физическим лицом на оказание услуг);

— физические лица — путем подачи пассажирской таможенной декларации и уплаты таможенных пошлин, налогов в виде совокупного таможенного платежа (в случае превышения норм беспошлинного ввоза);

— таможенный представитель по поручению физического лица.

На сегодняшний день Комиссии совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС поручено:

— в Таможенном кодексе ЕАЭС прописать отдельные правила таможенного администрирования для товаров электронной торговли;

— ввести в Таможенный кодекс ЕАЭС «уполномоченного оператора электронной торговли»;

— ввести новый вид таможенной декларации для товаров электронной торговли — «декларацию электронной торговли»;

— ввести уведомительный порядок по соблюдению требований технических регламентов Союза в отношении отдельных товаров электронной торговли;

— обеспечить подготовку актов Союза в течение 1-го полугодия 2021 года.